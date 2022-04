LIVE Fury-Whyte. Ontspannen Fury wil maar één ding: “Hopelijk stappen we heelhuids de ring uit” - Ball nieuwe WBC-kampioen vedergewichten

Wielrennen Lefevere spreekt zich uit over heikele thema’s: “Hopelijk is er niks blijven hangen tussen Evenepoel en Van Aert, dat zou jammer en dom zijn”

En of Luik-Bastenaken-Luik een belangrijke afspraak is voor Quick.Step-Alpha Vinyl. CEO Patrick Lefevere maakt na de koers de evaluatie van het voorjaar van zijn ploeg - een zege is nodig om dat nog enigszins te redden. Op de vooravond ‘La Doyenne’ kon onze wielerjournalist Stijn Vlaeminck de grote baas van de Belgische ploeg al even spreken. Lefevere spreekt zich uit over drie heikele thema’s: de afwezigheid van Tadej Pogacar, de koers van morgen en ook de verhouding tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert.

