LIVE Fury-Whyte: Gemoedelijke sfeer tussen beide zwaargewichten, bij wegingen kan er zelfs een dansje vanaf

Gent Homofobe gezangen zorgen voor kleine smaad op bekerwinst van KAA Gent: “Als club vinden we dit niet kunnen”

Afgelopen weekend schreef KAA Gent geschiedenis door Anderlecht te verslaan in de finale van de beker van België. De steun van de supporters zat er ongetwijfeld voor iets tussen. Die waren al sinds maandagochtend op post in Paleis 12 in Brussel, waar uitbundig gefeest werd. Eén supporter zorgde echter voor een valse noot door op het podium te kruipen en homofobe gezangen in te zetten.

20 april