LIVE Fury-Whyte. Fury en Whyte maken zich op voor wereldtitelgevecht: wie trekt aan het langste eind in uitverkocht Wembley?

Wielrennen KOERS KORT. Pinot en Bardet juichen in Tour of the Alps - Evenepoel en fanclub steunen slachtof­fers van overstro­min­gen

Thibaut Pinot heeft zijn revanche beet in de Tour of the Alps. Gisteren greep de Fransman in extremis naast winst, maar vandaag was zijn eerste zege in drie jaar wél een feit. Pinot rekende in een sprint bergop af met David de la Cruz. De eindzege in de vijfdaagse rittenkoers was daarnaast een prooi voor Romain Bardet. De Fransman snoepte in de slotetappe de leiderstrui af van Pello Bilbao.

22 april