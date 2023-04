LIVE. Fixelles kopt Westerlo al vroeg op voorsprong tegen Charleroi: 1-0!

Patrick Lefevere weigert handdoek te gooien en blijft geloven in zijn manschap­pen en kopman Alaphilip­pe: “Ik zag goeie dingen van Julian”

25 jaar sponsorhuwelijk tussen Patrick Lefevere en Quick.Step? Daar hoort taart en sparkler-vuurwerk bij. Nu die kers - de Ronde van Vlaanderen - nog. Vraag is hoe je ze zondag in godsnaam uit de maag houdt van Pogacar, Van der Poel of Van Aert. “Misschien moeten we Lampaert laten aanvallen in de neutralisatie!”