LIVE FIORENTINA-AC MILAN. Charles De Ketelaere nog eens in de basis bij Milan na blessure Diaz: “Nu is het zijn beurt”

FIFA weer onder vuur omdat het supermodel Adriana Lima aanstelt als ambassa­deur voor WK vrouwen

Het nieuwste lid van de ‘Fifamily’: het Braziliaanse supermodel Adriana Lima (41). Speciaal ingezet om het komende WK voetbal voor vrouwen te promoten. Een combinatie die zeker in Australië, waar dat WK plaatsvindt, niet in goede aarde valt. FIFA-baas Gianni Infantino, tijdens het voorbije WK in Qatar zwaar onder vuur, is zich van geen kwaad bewust.