LIVE FIORENTINA-AC MILAN (20u45). Charles De Ketelaere nog eens in de basis bij Milan na blessure Diaz: “Nu is het zijn beurt”

ATLETIEK “Vroeger maakte het niets uit of ik nu goed of slecht liep, want niemand kende me, maar dat is nu veranderd”: Delphine Nkansa wil knallen op 60m op EK indoor

Ze is tegenwoordig niet meer de snelste van ‘t land - Rani Rosius nam op het BK indoor de pole position weer over op de 60m - maar daar zou op het EK indoor wel eens verandering in kunnen komen. In Istanboel zal Delphine Nkansa (21) vandaag beter uitgerust aan de start staan nu ze haar neus weer uit de rechtenboeken kon halen.