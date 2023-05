LIVE FINALE WK SNOOKER. Wat een start! Luca Brecel wint meteen drie frames op rij en vergroot voorsprong op Mark Selby

LIVE NBA PLAY-OFFS. Ontketende Curry wijst Golden State weg naar tweede ronde, Miami wint eerste game tegen New York

‘t Is stilaan ‘money time’ in de NBA. Met 50 punten knikt Stephen Curry de Kings eigenhandig uit de play-offs. Miami Heat versloegen de Knicks in de eerste wedsrijd van ‘round two’. Volg op deze pagina het spektakel in de Amerikaanse basketbalcompetitie op de voet.