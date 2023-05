LIVE FINALE WK SNOOKER. Nog twee frames voor snookergeschiedenis: Brecel begint indrukwekkend aan avondsessie

“De comeback-ko­ning”: Britse pers raakt niet uitgepraat over “beste terugkeer ooit in WK-geschiede­nis” van Luca Brecel

De Britse pers raakt maar niet uitgepraat over de “verbazingwekkende comeback” van Luca Brecel in de halve finale van het WK snooker tegen de Chinees Si. “De meest opmerkelijke ommekeer in de 47-jarige geschiedenis van het snookergebeuren in Crucible Theatre”, valt er onder meer te lezen.