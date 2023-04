LIVE FINALE WK SNOOKER. 7-5! Luca Brecel ziet Mark Selby halverwege de avondsessie tot op twee frames naderen

KIJK. Geniale ‘tweener’, sprints uit de kooi: padeltop­pers verwennen publiek op Circus Brussels Padel Open met héérlijke punten

De beste padelspelers ter wereld zijn deze week in Brussel voor de Circus Brussels Padel Open, een manche van de World Padel Tour. In het chique Gare Maritime van het Brusselse Tour&Taxis is het ook stilaan ‘money time’ - vandaag worden de kwartfinales afgewerkt - maar ook de voorbije dagen was het al smullen geblazen voor de fans. De toeschouwers werden al getrakteerd op enkele zeer straffe punten (zie onder). Het toernooi duurt nog tot en met zondag.