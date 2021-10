LIVE. Evenepoel Alleen! Hij is op weg naar de zege in Coppa Bernocchi

Rode Duivels De Ketelaere geselec­teerd voor Final Four Nations League, Vanheusden, Mertens en Benteke niet

1 oktober Bondscoach Roberto Martínez heeft in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekendgemaakt voor de Final Four van de Nations League, die volgende week in Italië op het programma staat. De Spanjaard, die vier doelmannen en twintig veldspelers opriep, rekent op Club Brugge-youngster Charles De Ketelaere.