LIVE. El Clasico: Beginfase gaat goed op en neer, Real gevaarlijkst

Voetbal Football Talk. Nielsen neemt plaats Eriksen in bij Denemarken - Castagne vlamt Leicester met wereldgoal op voorsprong

Geen Eriksen bij de Deense selectie. Hij heeft een coronabesmetting opgelopen en was daardoor niet alleen out voor het Premier Leagueduel tegen het Leicester City van Youri Tielemans, hij moet ook verstek geven voor de oefeninterlands tegen Nederland en Servië. Het was de eerste selectie voor Eriksen sinds zijn hartstilstand tijdens EURO 2020, maar die valt in het water.

19:06