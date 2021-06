LIVE EK. Knieblessure kost Dembélé rest van toernooi - Chilwell en Mount missen partij tegen Tsjechië

Nieuw-Zeelandse als eerste transgen­der atleet geselec­teerd voor Olympische Spelen

14:20 Transgender atleet Laurel Hubbard is geselecteerd voor het Nieuw-Zeelandse damesteam dat uitkomt op de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft het olympisch comité van het land vandaag bekendgemaakt. Ze zal uitkomen in het onderdeel gewichtheffen.