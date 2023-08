LIVE EK HOCKEY. “Veel spelers hebben al voor hetere vuren gestaan”: Red Lions leven “met vertrouwen” toe naar openingsmatch

Toon Aerts krijgt opnieuw ongelijk van UCI en mag pas in februari 2024 weer koersen

Opnieuw een tegenslag voor veldrijder Toon Aerts. Hij is ondertussen al bijna twee jaar in de ban van een dopingzaak. Aerts blijft volhouden dat hij onschuldig is en tekende eerder dit jaar beroep aan tegen zijn schorsing van twee jaar. Het Anti-doping Tribunaal van de UCI geeft hem opnieuw ongelijk. “Toon Aerts kan niet bewijzen hoe de verboden stof in zijn lichaam is gekomen, dus behouden wij zijn schorsing” klinkt het in een statement.