LIVE EK HOCKEY. Red Lions hebben laatste training achter de rug, daags voor openingspartij tegen Engeland

Zondag om 12u30 is het de beurt aan de Belgische hockeymannen om hun EK te openen. In Mönchengladbach is Engeland de eerste tegenstander. Volg alles in aanloop naar de partij en de match op de voet in onderstaande liveblog. De wedstrijd is morgen ook live te volgen op VTM.