LIVE EK. Goretzka toch fit voor Frankrijk? - Engeland roept reservedoelman Ramsdale op - Arnautovic riskeert straf voor racistische aantijgingen

Buitenlands voetbal Zidane krijgt het op straat aan de stok met journalist: “Ga je die domme vragen blijven stellen?”

12:48 Zinédine Zidane, sinds kort zonder club na het wrange afscheid bij Real Madrid, is op straat in de clinch gegaan met een Spaanse journalist. Die wilde wat meer weten over Zidanes scherpe open brief. “Jouw job is een schande”, repliceerde ‘Zizou’ in het bijzijn van zijn vrouw. Hij nodigde de verbouwereerde journalist uit om de discussie verder te zetten buiten het zicht van de camera’s.