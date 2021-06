LIVE EK. Goretzka mogelijk toch klaar voor clash met Frankrijk - Krijgt Arnautovic straf voor racistische aantijgingen?

EK Voetbal Regisseur reageert na felle kritiek op beeldvoe­ring rond Eriksen: “We deden niets voyeuris­tisch”

13 juni “Waarom moet dit in godsnaam in beeld?” Het is een greep uit de kritiek die EK-regisseur Jean-Jacques Amsellem kreeg bij de beeldvoering rond de hartstilstand van Christian Eriksen tijdens Denemarken-Finland. De man deed bij de Franse krant L’Équipe zijn uitleg. “Hiervoor bestaat geen handleiding.”