LIVE EK. Dembélé mist rest van toernooi door knieblessure - Coronageval bij Schotland, iedereen bij Engeland negatief

AA Gent Keniaanse centrale verdediger Okumu tekent voor 4 jaar bij AA Gent

20 juni AA Gent heeft zijn zesde aanwinst beet. Joseph Okumu komt over van het Zweedse Elfsborg, waar hij vorig seizoen uitgeroepen werd tot beste verdediger van de Zweedse competitie. De 24-jarige Keniaan is een sterke en grote (1m93) centrale verdediger, die bovendien tweevoetig is.