LIVE. Een verschil van slechts 21 punten: Wout van Aert volgt zichzelf op als Sportman van het Jaar

SportNafi Thiam, Nina Derwael of toch Emma Meesseman? En wie bij de heren? Wout van Aert, Bashir Abdi of Matthias Casse? Vanavond worden de Sportvrouw en Sportman van het Jaar verkozen. Spanning troef, want er is in beide categorieën niet één uitgesproken favoriet. Verder worden enkele nevenprijzen - zoals Belofte en Ploeg van het Jaar - uitgedeeld. Volg alles in onze liveblog!