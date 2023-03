LIVE E3. Zorgt felle wind (en mogelijk onweer) voor spektakel? Onze wielerredactie ziet twee uitgesproken favorieten voor winst

Sport Sportsecto­ren vragen in gezamen­lijk statement overleg over totaalver­bod gokreclame

De belangenbehartigers van het wielrennen, basketbal, voetbal en de organisatoren van grote sportevenementen vragen overleg over het totaalverbod tegen gokreclame. Dat schrijven ze in een gezamenlijk statement. De Kamercommissie Justitie zette eerder deze maand in eerste lezing het licht op groen voor een wetsvoorstel dat de goksector aan banden legt, onder meer door een principieel reclameverbod in te voeren.