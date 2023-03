LIVE DUITSLAND-BELGIË. Rode Duivels trainen laatste keer in Tubeke in aanloop naar oefenmatch tegen Mannschaft

Patrick Lefevere messcherp over verbod gokreclame: “Lotto heeft dit dossier in gang gezet. Dit lijkt op chantage”

Soudal-Quick.Step-manager Patrick Lefevere is niet te spreken over het verbod op gokreclame, dat ook zijn team treft. Hij is een van de personen die mee naar de rechtbank stapt. Intussen klaagt hij het gelobby - of is het “chantage”? - van de Nationale Loterij aan. “Zij hebben dit dossier in gang gezet.”