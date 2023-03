LIVE DUITSLAND-BELGIË. Rode Duivels trainen deze voormiddag een laatste keer in Tubeke

KIJK. “Ik ben geen ‘snitch’”: Rode Duivels krijgen avond vrij van Tedesco, maar dollende Lukaku wil er geen woord over kwijt

En of de sfeer goed zit bij de Rode Duivels na de 0-3-zege in Zweden. Na het laatste fluitsignaal verzamelden Domenico Tedesco en zijn troepen in een cirkel en sprak de bondscoach de spelers toe. Tedesco gunde zijn groep een vrije avond bij de familie en dat werd op gejuich onthaald. Maar bevestigen dat de riem er even af mag bij de Duivels? Dat wilde Romelu Lukaku niet. Bekijk het in bovenstaande video.