LIVE DUITSLAND-BELGIË. Praet ontbreekt op laatste training - Manu Leroy interim-CEO voetbalbond

Kopecky moet in volle finale halt houden, maar ziet ploeggeno­te Reusser geweldige solo afronden nadat ze in slotkilome­ters verkeerd rijdt

Marlen Reusser moet niet onderdoen voor Van Aert of Laporte in Gent-Wevelgem. De Zwitserse hardrijdster volbracht een solo van maar liefst 41 kilometer. In de laatste vijf kilometer werd het nog even spannend voor Reusser. Ze nam een verkeerde afslag, maar had een comfortabele voorsprong op de concurrentie. Kopecky reed dan weer een wedstrijd in de achtergrond en moest in de finale halt houden door een val van haar ploeggenote.