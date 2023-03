LIVE DUITSLAND-BELGIË. Duitsers op hun hoede voor Lukaku: "Als hij speelt, gaan we ons zeker aanpassen. Hij is gewoon wereldklasse”

EXCLUSIEF. Charles De Ketelaere: “Mijn periode sinds die derde titel bij Club? Teleurstel­lend”

Door de interlandpauze bij de Rode Duivels is Charles De Ketelaere (22) even weg uit Milaan, waar hij een moeilijk seizoen beleeft. In een exclusief gesprek met HLN en VTM praat ‘CDK’ over de lastige periode die hij doormaakt. Twijfelen aan zichzelf doet hij niet, maar... “Of die nul weegt? Tuurlijk wel. Daar ga ik niet over liegen.” Verder heeft de middenvelder het over de steun van ploegmaats, de teneur in de (Italiaanse) media en zijn rol in de EK-kwalificatiecampagne. “Als ik bij AC Milan een belangrijke speler word, zal ik ook als international een belangrijke speler worden.”