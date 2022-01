LIVE. Djokovic opnieuw vastgehouden in Australië - Nadal: “Veel respect voor Novak, maar ben het niet eens met wat hij heeft gedaan”

Australian OpenNovak Djokovic, de nummer één van het wereldwijde tennis, wordt opnieuw administratief vastgehouden nadat de Australische regering zijn visum voor de tweede keer had ingetrokken. Volg alle laatste updates in onze liveblog onderaan dit artikel.

Djokovic wacht nog op een uitspraak van justitie over zijn zaak, blijkt uit gerechtelijke documenten. De vijfde set tussen de tennisster en de minister van immigratie wordt zondag voor het Hooggerechtshof uitgevochten. In een regelrecht rechtbankdrama werd de Serviër vrijdag voor de tweede keer uit Australië weggestuurd, maar ging hij opnieuw in beroep. In theorie begint Djokovic maandag aan zijn titelverdediging op de Australian Open. Zijn collega’s hebben het stilaan wel gehad.

De negenvoudige winnaar op Melbourne Park kreeg gisteren te horen dat minister van Immigratie Alex Hawke hem “een gevaar voor de volksgezondheid en de goede orde” vond, zijn visum voor de tweede keer introk en hem het land uitwees. Djokovic reageerde even onverzettelijk als op de baan. Zijn advocatenteam was al klaar voor de tegenaanval, want enkele tellen later zaten ze samen met hun confrater voor de regering in een meeting met rechter Anthony Kelly om de voorwaarden van een nieuwe beroepsprocedure op te stellen.

Daarbij werd beslist dat Djokovic nog eens verhoord zou worden, waarna hij dus wederom wordt vastgehouden (in een niet nader bepaald quarantainehotel) tot de zaak zondagmorgen (in Australië) door het hof behandeld zal worden. Dit alles om een ‘definitieve’ beslissing te krijgen voor de start van de Australian Open.

Ondertussen is het tien dagen geleden dat de soap startte. Een niet-gevaccineerde Djokovic kwam toen op Tullamarine Airport aan met een ‘medische vrijstelling’. Zijn voorafgaande mededeling op Instagram had echter voor heel wat ophef gezorgd down under en de regering zag zich genoodzaakt het spel hard te spelen. Na acht uur ondervraging werd het visum geannuleerd en Djokovic naar een armtierig vluchtelingenhotel gedeporteerd.

De nummer een ging in beroep, rechter Kelly gaf hem gelijk want vond dat de tennisster te weinig tijd had gekregen om zich adequaat te verdedigen. Daarbij kwamen wel heel wat details over de ‘medische uitzondering’ van Djokovic naar buiten. Zo zou de 20-voudige grandslamkampioen op 16 december een (nooit bekendgemaakte) coronabesmetting hebben opgelopen terwijl hij de volgende dag zonder mondmasker een prijsuitreiking voor kinderen verzorgde en de dag daarna – wetende dat hij positief was – een interview deed met de twee journalisten van L’Equipe.

Bovendien had Djokovic op zijn officiële documenten aangevinkt niet gereisd te hebben in de veertien dagen voor aankomst in Melbourne terwijl hij later moest toegeven dat hij wel van Belgrado naar Marbella gevlogen was. Foutjes volgens Djokovic. Het is onduidelijk in hoeverre minister Hawke deze ‘foutjes’ heeft meegenomen in zijn besluitvorming en of ze gaan doorwegen morgen. Mits een negatief verdict zou Djokovic (in theorie) drie jaar de toegang kunnen ontzegd worden tot Australië.

Volledig scherm © AFP

De zaak heeft intussen de Australian Open compleet gekaapt. Sportieve prestaties zijn op de achtergrond gedwongen en de kans bestaat dat dit ook de volgende twee weken nog zo gaat zijn. Hoe Djokovic, bij een positieve uitspraak morgen, gaat ontvangen worden op Melbourne Park is dan ook een groot vraagteken. Kunnen zijn wedstrijden in een serene sfeer plaatsvinden? En in hoeverre werd zijn voorbereiding geschaad door zijn in totaal vijf dagen ‘opsluiting’?

In principe begint Djokovic maandag aan zijn zoektocht naar een tiende Norm Brookes-trofee en 21ste grandslamtitel met een wedstrijd tegen Miomir Kecmanovic (ATP 78). Een gelukje dat het hier een landgenoot betreft want de rest van zijn collega’s heeft het stilaan gehad met dit circus. “Ik zou graag hebben dat dit wordt opgelost”, zei Andy Murray gisteren. “Dat zou voor iedereen goed zijn. Het heeft nu lang genoeg geduurd. En dat is niet geweldig voor de tenniswereld, niet goed voor de Australian Open en niet goed voor Novak.” Rechter Murray heeft gesproken! Zien wat het morgen wordt.

Vlaming Hugo van Veghel, die al 15 jaar in Servië woont, reageert op de situatie:

Filip Dewulf: “Hij zal er alles aan doen om zijn gelijk te krijgen”

Onze tennisexpert Filip Dewulf heeft de ontwikkelingen in Australië op de voet gevolgd. Hoe gaat Novak Djokovic volgens hem met deze tegenslag om? “Dat is moeilijk in te schatten”, vertelt Dewulf in HLN LIVE. “Djokovic is een apart figuur, een echte winnaar, maar hij loopt nu wel een blauwtje. Hij kan zijn titel niet verdedigen, kan niet voor die tiende eindzege gaan. En hij kan voorlopig geen 21ste grandslamzege pakken, wat een record zou zijn. Djokovic was toch van plan geschiedenis te schrijven in Australië.”

Djokovic gaat zoals verwacht in beroep gaan tegen de beslissing, maar riskeert bij verlies voor drie jaar verbannen te worden uit Australië. “Hij zal redeneren dat hij niets misdaan heeft en de regels gevolgd heeft - al heeft-ie die ook wel wat proberen ombuigen in zijn voordeel. Maar hij zal er alles aan doen om zijn gelijk te krijgen. ‘t Is een superkampioen, die denkt anders dan de gewone man in de straat.”

De Australian Open is meteen zijn topfavoriet kwijt. Wat betekent deze situatie op sportief vlak? “Enkele spelers zullen dit met veel interesse volgen. Daniil Medvedev bijvoorbeeld, die vorig jaar de US Open won door Djokovic te verslaan. Hij wordt volgens mij nu de grote kanshebber. Rafael Nadal had vijf maanden niet gespeeld, maar won vorige week wel een toernooi in Melbourne - hem mag je nooit afschrijven. Het zorgt in elk geval voor extra spanning. Bovendien hebben de andere spelers een rustige aanloop gekend, want in de media ging het alleen over Djokovic. Ze hebben zich in alle rust kunnen voorbereiden.”

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.