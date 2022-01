LIVE. Djokovic heeft Australië verlaten en is op weg naar Dubai: “Extreem teleurgesteld, maar respecteer de beslissing”

Australian OpenNovak Djokovic (34) zal zijn titel op de Australian Open niet kunnen verdedigen. De Serviër ving bot in zijn beroep tegen zijn uitzetting en moet Australië dus verlaten. De Serviër werd al gesignaleerd op de luchthaven van Melbourne. “Ik ben extreem teleurgesteld", zegt de nummer één van het mannentennis in een eerste reactie.

Zo komt een einde aan een soap die bijna twee weken duurde. Djokovic was op 4 januari met een medische vrijstelling op zak in het vliegtuig naar Australië gestapt, maar bij aankomst werd zijn visum ingetrokken. De Serviër had zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en kon niet bewijzen waarom hij een medische vrijstelling had gekregen. De Serviër stapte naar de rechter en die bepaalde maandag dat Djokovic mocht blijven. De tennisser ging meteen de baan op om te trainen, nadat hij dagenlang opgesloten had gezeten in een immigratiehotel met asielzoekers.

Minister Alex Hawke van Immigratie besloot vrijdag echter gebruik te maken van zijn bevoegdheid en trok het visum van de tennisser alsnog in. Volgens Hawke vormde de ongevaccineerde Djokovic een gevaar voor de Australische bevolking, onder meer door het signaal dat de Serviër had afgegeven door zich niet te laten vaccineren. Djokovic schakelde het federale gerechtshof in om de zaak opnieuw te bekijken, maar hij kreeg daar geen gelijk. Na een zitting van ruim 5 uur, die via een livestream door meer dan 85.000 mensen werd gevolgd, kreeg de twintigvoudig grandslamkampioen te horen dat de beslissing van de minister blijft staan. Dat betekent dat Djokovic het land uit moet.

“Ik ben extreem teleurgesteld door deze uitspraak, waardoor ik niet in Australië kan blijven om mee te doen aan de Australian Open”, zegt de Serviër in een eerste reactie. “Ik respecteer de beslissing van de rechtbank en zal meewerken met de relevante autoriteiten wat betreft mijn vertrek uit het land. Het voelde niet fijn dat de focus de afgelopen weken op mij lag. Ik hoop dat we ons nu allemaal kunnen focussen op het spel en het toernooi waar ik van houd. Ik wens de spelers, officials, stafleden, vrijwilligers en alle fans het beste voor dit toernooi. Tot slot wil ik mijn familie, vrienden, team, supporters en al mijn mede-Serviërs bedanken voor jullie steun. Jullie waren een bron van kracht voor me.”

Geen record

De Australian Open begint morgen. Djokovic werd donderdag ondanks zijn juridische strijd met de Australische overheid ‘gewoon’ meegenomen in de loting en in de eerste ronde gekoppeld aan landgenoot Miomir Kecmanovic. Hij zou maandagavond de laatste partij van de dag in de Rod Laver Arena spelen, zo bleek uit het speelschema dat zo’n 1,5 uur voor de uitspraak van de rechters dan eindelijk werd gepubliceerd. De Serviër, die in Melbourne zijn 21e grandslamtitel hoopte te pakken en zo alleen recordhouder te worden, moet echter al voor de start van het toernooi naar huis.

Djokovic deelt het record met Roger Federer en Rafael Nadal. De Zwitser ontbreekt vanwege fysieke problemen in Melbourne, maar de Spanjaard doet wel mee. Nadal behoort weliswaar niet tot de topfavorieten, maar krijgt door het afhaken van Djokovic wel als enige de kans om in de komende twee weken nummer 21 binnen te halen.

Volledig scherm Dat betekent dus geen Australian Open voor de Serviër © REUTERS

Tweede grand slam in 18 jaar zonder Djokovic Novak Djokovic ontbreekt voor de tweede keer in achttien jaar op een grandslamtoernooi. De twintigvoudig grandslamkampioen miste sinds zijn eerste grandslamtoernooi in 2005 alleen de US Open in 2017. Hij moest zich toen afmelden met een elleboogblessure. Sinds zijn grandslamdebuut in 2005, op de Australian Open, speelde Djokovic 66 grandslamtoernooien. Daarvan wist hij er twintig te winnen. Ook stond hij nog eens elf keer in een eindstrijd van een grand slam. Djokovic heeft op de grandslamtoernooien een winstpercentage van 88 procent: 323 zeges tegenover 46 nederlagen. Hij had de Australian Open voor de tiende keer kunnen winnen en het record van aantal grandslamtitels alleen op zijn naam kunnen zetten. Ook Rafael Nadal en Roger Federer staan op twintig ‘majors’.

Sabine Appelmans: “Enorme ontgoocheling voor Djokovic”

