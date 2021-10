LIVE. De Fransen doen het opnieuw: Mbappé held van de natie met goal waar ferme buitenspelgeur aan hangt

WK voetbal WK-KWALIFICA­TIES. Eu­pen-spits Prevljak bezorgt Bosnië en Herzegovi­na drie punten - Yaremchuk van goudwaarde voor Oekraïne

0:01 Terwijl in Italië de Nations League stilaan z'n ontknoping kent, worden in de rest van de wereld kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar afgewerkt. Een overzicht.