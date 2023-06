LIVE DAUPHINÉ. Vroege vluchter Alaphilippe gaat samen met Benoot en Ciccone op pad, Jumbo voert tempo op in peloton

INTERVIEW. Remco Evenepoel maakt comeback in Zwitser­land: “Naar de Tour zonder ambitie, dat kan niet voor een renner als ik”

Remco Evenepoel (23) is alweer ‘alive and kicking well’. Hij kreeg covid en moest daardoor vier weken geleden opgeven in de Giro. Hij kreeg bakken kritiek, onder meer in de organiserende krant ‘La Gazzetta dello Sport’. Evenepoel incasseerde, haalde zijn schouders op, genas en voelt zich nu klaar om de Ronde van Zwitserland te rijden. Winnen zelfs. Voor wie hem graag in de Tour had gezien zegt hij: “In de Tour is het voor mij alles of niets. De Tour is voor later.”