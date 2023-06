LIVE DAUPHINÉ. Benoot en Campenaerts in kopgroep, wordt leider Vingegaard nog bedreigd in loodzware slotetappe?

LIVE NBA FINALS. Denver kan na winst in Miami maandag de titel pakken - Conor McGregor slaat mascotte van Heat tegen canvas

Het staat 3-1 in de NBA Finals. Denver speelde opnieuw bijzonder sterk in match vier en versloeg Miami Heat in eigen huis met 95-108. Maandag kunnen de Nuggets van Jokic het in eigen huis afmaken. Het eerste team dat vier wedstrijden wint, wordt gekroond tot kampioen. Volg hieronder de ontknoping van de Amerikaanse basketbalcompetitie op de voet.