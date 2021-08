LIVE. Courtois arriveert met vriendin Mishel in Tubeke, Lukaku in Maserati - Thierry Henry tot na WK als assistent bij nationale ploeg

Rode DuivelsVoor het eerst sinds de uitschakeling op het EK in juli zetten de Rode Duivels opnieuw voet aan wal in Tubeke. De komende dagen bereiden ze zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland. Volg hier LIVE de aankomst van de 31-koppige selectie van bondscoach Roberto Martínez. Vanavond is er om 18u15 een persconferentie met Albert Sambi Lokonga en Jan Vertonghen, aansluitend volgt een open training.