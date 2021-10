LIVE. Club moet opletten voor een bolwassing: invaller Palmer legt de 0-4 netjes voorbij Mignolet

Rugby Nieuw-Zee­land rouwt om Maori rugbyspe­ler Sean Wainui (25) die om het leven komt in autocrash

18 oktober De Nieuw-Zeelandse rugbywereld is in rouw na de dood van Sean Wainui (25). De Maori en speler van de nationale ploeg Maori All Blacks, kwam om het leven in een auto-ongeluk.