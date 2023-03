LIVE. Club-delegatie geland in Oostende - Degryse over steeds meer geïsoleerde Parker: "Geen vooruitgang na twee maanden, integendeel”

Onze chef voetbal over de zwaarste inzinking onder Mannaert en Verhaeghe: “Parker denkt dat er achter elke hoek een vijand schuilt”

Deze achtste finale van de Champions League tegen Benfica had voor Club Brugge de climax moeten zijn van een geweldig seizoen. Niets is minder waar. “Van de glorie in Porto en Madrid blijft geen sprankel meer over”, stelt onze chef voetbal Niels Poissonnier. “Club zakte de jongste weken schrijnend door de ondergrens. En dat in een chaotische regie van een Engelsman die intussen een al even geesteloze indruk maakt.”