LIVE CL LOTING. In welke poule komt Antwerp terecht? Volg het via livestream op HLN

In het Grimaldi Forum in Monaco wordt vanavond geloot voor de groepsfase van de Champions League. Antwerp zit in pot vier en dus behoort een poule met Manchester City, Real Madrid en AC Milan tot de mogelijkheden. De loting is vanaf 18u live te bekijken via livestream op HLN. Alles is ook te volgen in onderstaande liveblog.