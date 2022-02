LIVE. Chef de mission Olav Spahl trots: "Had hier op voorhand voor getekend” - Loena Hendrickx sluit Winterspelen af met slotgala voor beste kunstschaatsers

Judo Goud voor Matthias Casse in Grand Slam van Tel Aviv, judoka ook opnieuw nummer één van de wereld

Matthias Casse (IJF-2) heeft goud veroverd op het Grand Slam judo van Tel Aviv. In de finale van de klasse tot 81 kilogram won hij na 3:45 in de extra tijd met ippon (golden score) van de Turk Vedat Albayrak (IJF-5). Hij wordt zo ook de nieuwe nummer één van de wereld. Dubbel Belgisch succes overigens in Tel Aviv, want Sami Chouchi (IJF-7) won het brons.

18 februari