LIVE. Brugse delegatie na staking onderweg naar Oostende, Scott Parker geïsoleerd op luchthaven bij vertrek uit Lissabon

KIJK. “Mijn maag draait om”: honkballer krijgt bal vol in gezicht en heeft 16 hechtingen nodig

Honkbalveteraan Justin Turner (38) gaat tijdens een preseason-duel in de eerste inning tegen de vlakte. De speler van de Boston Red Sox kreeg een bal met een snelheid van ruim 150 kilometer per uur vol in zijn gezicht en belandde in het ziekenhuis. Daar waren 16 hechtingen nodig om de wonde te dichten. Detroit Tigers-pitcher Matt Manning was duidelijk aangeslagen door de foutief gegooide bal.