LIVE. België of Portugal? Zo kijken de bookmakers naar de kraker - Ook Italiaans bondscoach Mancini laat er zijn licht over schijnen

25 juni Club Brugge meldt met trots dat het Jan Breydelstadion voor de vierde keer op rij uitverkocht is dit seizoen. Alle 24.000 seizoenskaarten gingen andermaal de deur uit… en dus opent blauw-zwart als eerste club in België een wachtlijst. Naar voorbeeld van tal van Europese topclubs kunnen fans die naast een abonnement grepen zich inschrijven in de hoop volgend seizoen wel een seizoensabonnement te bemachtigen. Daarnaast staan fans op de wachtlijst ook eerste in rij om tickets te bemachtigen bij de vrije verkoop van de resterende paar duizend kaartjes voor losse wedstrijden. In Europa zijn de wachtlijsten bij topclubs vaak ellenlang. Zo maakte Ajax in 2019 melding van 35.000 fans die in de rij stonden. In 2018 telde de wachtlijst van Borussia Dortmund zelfs 50.000 supporters.