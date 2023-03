LIVE BAYERN-PSG (21u, ook op VTM 2). Gilles De Bilde: “PSG heeft nu meer kans, en daar is één reden voor: Mbappé”

“Sommige renners weten echt niet wat ze doen”: De Lie baalt na nieuwe gemiste kans, Merlier leider af

Het loopt nog niet echt los voor Arnaud De Lie (20) in Parijs-Nice. Waar het toptalent van Lotto-Dstny zondag nog naar de vijfde plaats sprintte, kwam hij gisteren niet in het stuk voor. En daar was volgens De Lie een goede reden voor. “Ik begrijp sommige renners echt niet.” Tim Merlier had het dan weer over ‘schijtenerveus’ koersgedrag. “Het is bij momenten echt gevaarlijk.”