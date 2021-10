LIVE. Barcelona trekt meteen naar voor na rust, Fati schiet eerste kansje op Courtois

HLN Drive Wat is de favoriete auto van de Chinezen, Arabieren of Spanjaar­den? Populair­ste wagens per land in kaart gebracht

19 oktober Weet jij wat de populairste wagen in pakweg Oezbekistan of Panama is? De website Visual Capitalist zocht het uit en maakte er een gigantische wereldkaart van. HLN Drive merkt dat verschillende autoconstructeurs sterk staan op hun nationale markt, maar dat er ook heel wat verrassingen te bespeuren vallen.