LIVE ARGENTINIË-MEXICO. Enzo Fernandez maakt Messi blij: nieuwe jonge god verlost Argentinië helemaal

Wielrennen Florian Vermeersch keert (tijdelijk) terug naar oude liefde: “In kerstperio­de rijd ik vijf cros­sen”

Voor hij in 2021 hoge ogen gooide op de weg met een tweede plaats in Parijs-Roubaix, was Florian Vermeersch een crosser. Bij de junioren won hij zes crossen en eindigde hij vierde op het EK. Eind december keert de 23-jarige renner van Lotto-DSTNY tijdelijk terug naar zijn oude liefde. “Ik ga vijf crossen rijden, maar verwacht er niet veel van. Het is puur ter voorbereiding op het wegseizoen.”

25 november