LIVE. Amallah zet Standard in de slotfase op voorsprong tegen Oostende

Europa League Antwerp speelt terugmatch tegen Omonia Nicosia voor 10.000 of 15.000 fans

19 augustus Een vol huis of net iets minder, Omonia Nicosia wacht volgende week sowieso een warm onthaal op de Bosuil. In het slechtste geval mogen er 10.000 thuisfans binnen, maar dat kunnen er ook 15.000 worden. Antwerp hoopt morgen alle administratieve vergunningen te krijgen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om voor een vol stadion te mogen spelen. Van zodra het die heeft, zal het communiceren naar haar fans. Tribune 4 zal 7.500 of 2.000 fans mogen huisvesten, in dat laatste geval zal Antwerp ook 1.000 (thuis-)fans in het bezoekende vak laten zitten. De uiteindelijke regeling zal ook gelden voor de thuismatch tegen OHL. Nadien volgt een interlandbreak en daarna mogen alle stadions weer op full capacity draaien.