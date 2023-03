LIVE (20u45). AC Milan-Belgen gaan op bezoek bij middenmoter Udinese, staat er een landgenoot aan de aftrap?

Voetbal KIJK. De Bruyne helpt handje bij loting van ‘zijn’ KDB Cup: “Tijd voor Man City om eens te ‘pushen’ voor winst”

Morgen wordt in Nyon geloot voor de kwartfinales van de Champions League. Manchester City en Kevin De Bruyne gaan in de trommel na hun ruime zege tegen RB Leipzig en de Rode Duivel had gerust zelf een handje kunnen toesteken tijdens de loting. Dat deed hij immers ook voor de KDB Cup, het vermaarde toernooi voor U15-ploegen dat zijn naam draagt (zie video boven).