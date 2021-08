LIVE (20u30). Nemen Dortmund-Belgen de maat van Hoffenheim?

Kortrijk/Antwerpen Radja Nainggolan zet Kortrijkse chauffeur­dienst Get Driven in: “Hij blijft klant, ook wanneer hij rijbewijs terug­krijgt”

25 augustus Gewezen Rode Duivel Radja Nainggolan (33) zit niet stil, sinds het kwijtspelen van zijn rijbewijs na een te snelle en dronken rit in Antwerpen. De sterspeler van Royal Antwerp F.C. schakelt nu de Kortrijkse chauffeurdienst Get Driven in, om hem te laten rondrijden. “Hij beseft dat alcohol in het verkeer niet kan”, zegt Gunther Ghysels (29) van Get Driven.