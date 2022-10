LIVE (18u30). Standard-coach Ronny Deila neemt het op voor Felice Mazzu: “Trainers hebben tijd nodig”

Jupiler Pro League Vroeg uitvallen van Pletinckx en uitslui­ting Al-Dakhil meest besproken fases van doelpunten­lo­ze STVV-OHL

In een burenduel dat in de eerste helft weinig te bieden had, maar na de pauze wél leuk werd, scoorden Sint-Truiden en OH Leuven niet. Leuven speelde nochtans een half uur met een man meer na de uitsluiting van Al-Dakhil, maar kon het veldoverwicht en de numerieke meerderheid niet op het scorebord tot uitdrukking brengen.

22 oktober