LIVE (13u30). Racing Genk gaat in Limburgse derby op zoek naar drie punten

KV Mechelen Joachim Van Damme aanjager als vanouds bij KV Mechelen: “Ik had veel goesting om me te tonen"

18 september KV Mechelen won naar eigen zeggen “op mentaliteit” van OH Leuven. Belangrijke schakel in die deugddoende overwinning was Joachim Van Damme (30), die voor het eerst sinds februari weer aan de aftrap stond. “Of mijn tijd in de B-kern een zware periode was? Ik heb al wat andere watertjes doorzwommen.”