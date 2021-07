LIVE. 1-1! Shaqiri straft Spaans misverstand af

Tour de France Onze chef wielrennen vindt dat Van Avermaet z’n selectie voor Tokio verdient: “Greg is alive and kicking”

8:27 Greg Van Avermaet (36) toonde zich aanvalslustig in de Tour de France, richting Châteauroux. Overleven en de etappe winnen zat er niet in, maar Van Avermaet stónd er wel. Dat zag ook onze chef wielrennen Marc Ghyselinck, die de selectie van ‘Golden Greg’ voor Tokio niet meer dan terecht vindt. “Omdat er nog een vechter in hem zit, die de vijfkoppige Belgische ploeg nog goede diensten kan bewijzen.”