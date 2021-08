Lionel Messi maakt zijn grote intrede: Argentijnse sterspeler wint met PSG van Reims, waar doelman foto met zoontje krijgt

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘t Was even wachten. Messi stond niet aan de aftrap tegen het Reims van onze landgenoten Faes en Foket. Kylian Mbappé stond wél in de basis. Transferperikelen of niet: de Fransman was op de afspraak. Na tien minuten verzond hij een eerste waarschuwingsschot, enkele tellen later was het raak. Di Maria dropte de bal over Faes, waar Mbappé opdook om de 0-1 binnen te koppen. PSG was heer en meester, zo zag ook Messi vanop de bank. De score verdubbelen lukte echter niet meer voor de rust.

Na de pauze kwam PSG goed weg toen een doelpunt van Reims (terecht) werd afgekeurd voor offside. De Parijzenaren kregen nog maar weinig klaar. Tijd voor Messi, toch? De ‘Vlo’ begon zich in minuut 57 alvast op te warmen. Terwijl hij zich klaar maakte om in te vallen, lukte Mbappé zijn tweede van de avond (0-2). Het PSG-feestje in Reims werd compleet toen Messi in de 66ste minuut inviel. Hij kwam op het veld voor zijn maatje Neymar.

Nog geen glansrol

Messi zocht Mbappé geregeld en probeerde enkele aanvallen op te zetten, met z’n typische versnellingen. Maar z’n stempel écht drukken lukte net niet. Daarvoor was het nog te veel zoeken. Binnen ruim twee weken dan maar, tegen promovendus Clermont Foot en nadien tegen Club Brugge in de Champions League? En zal Mbappé, die naar Real wil, dan nog aan Messi’s zijde spelen? Dat zal de komende dagen duidelijk worden.

Na de wedstrijd nog een opvallend moment. Reims-doelman Rajkovic haalde z'n zoontje erbij en vroeg de Argentijnse superster om een foto. Toch bizar, als je net van hem bent verloren. De nieuwe attratie in de Ligue 1 is niet alleen voor de fans iets om naar uit te kijken.

Volledig scherm © REUTERS

PSG-trainer Pochettino: “Belangrijk dat Messi begint met zege”

Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino wilde dat Lionel Messi met een goed gevoel zou beginnen aan zijn periode in Parijs. “Het is belangrijk dat Messi begint met een overwinning”, zei Pochettino. “Hij zorgt voor rust in het team en zijn optimisme en energie hebben een positieve werking op de rest van het team. Leo was goed. Hij was nog ver verwijderd van zijn topvorm, maar hij traint goed en zal na de interlandperiode op zijn best zijn.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

