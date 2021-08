Lionel Messi maakt zijn grote intrede: Argentijnse sterspeler valt in voor z'n maatje Neymar en wint met PSG van Reims

‘t Was even wachten. Messi stond niet aan de aftrap tegen het Reims van onze landgenoten Faes en Foket. Kylian Mbappé stond wél in de basis. Transferperikelen of niet: de Fransman was op de afspraak. Na tien minuten verzond hij een eerste waarschuwingsschot, enkele tellen later was het raak. Di Maria dropte de bal over Faes, waar Mbappé opdook om de 0-1 binnen te koppen. PSG was heer en meester, zo zag ook Messi vanop de bank. De score verdubbelen lukte echter niet meer voor de rust.