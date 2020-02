Lionel Messi en Lewis Hamilton vallen in de prijzen op de Laureus Awards Redactie

17 februari 2020

20u59

Bron: Belga 0 Sport Voetbalster Lionel Messi (32) en zesvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton (35) zijn maandag uitgeroepen tot de winnaars van de Laureus award voor Sportman van het Jaar. De Argentijn van FC Barcelona en de Britse Mercedes-rijder kregen evenveel stemmen achter hun naam.

Hamilton kreeg maandagavond op het gala in de Berlijnse Verti Music Hall de prijs uit handen van voormalig voetbalcoach Arsène Wenger. "Het is ongelooflijk dat mijn naam in het rijtje komt van al die legendes die deze award voor mij hebben gewonnen", zei de 35-jarige Brit. "Velen van hen hebben me geïnspireerd." Messi was niet naar Berlijn afgezakt, hij uitte zijn dank in een video.

Messi en Hamilton volgen op de erelijst tennisser Novak Djokovic op. De andere genomineerden bij de mannen waren tennisser Rafael Nadal, marathonloper Eliud Kipchoge, MotoGP-rijder Marc Marquez en golfer Tiger Woods. De Laureus World Sports Awards worden ook wel beschouwd als de Oscars van de Sport.

De laureaten van de Laureus Awards worden gekozen door een jury van sportpersoonlijkheden als Martina Navratilova, Franz Beckenbauer, Boris Becker, Sebastian Coe en Alberto Tomba.