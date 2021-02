Lieven Maesschalck, de man die Van Aert weer naar de top bracht en waarvoor Mertens een privéjet neemt: “Het mag gezellig zijn, maar dat is niet de prioriteit”

Wielrennen Wellens met vertrouwen naar slottijd­rit in Bessèges: “Ik moet echt wel een slechte dag hebben om mijn voorsprong te verliezen”

6 februari Tim Wellens is een grote stap dichter gekomen bij de eindzege in de Ster van Bessèges. De Limburger moet morgen enkel nog standhouden in de afsluitende tijdrit in Alès.