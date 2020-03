Lies Vandenberghe debuteert als VTM-sportanker: “Nieuws maken en vertellen deed ik al, het nieuwe zijn de camera’s” Robin Broos

30 maart 2020

13u07

Bron: De Morgen 1 Sport Vrijdag nam ze emotioneel, en op anderhalve meter afstand, afscheid van haar collega’s bij Qmusic. Vandaag is Lies Vandenberghe (29) gestart als kersvers ‘VTM Nieuws’-sportanker. In een interview met De Morgen blikt ze vooruit: “Dat ik een collega word van mijn man? Voor ons verandert er niets.”

Op de radio las ze het nieuws, maar vertelde ze ook over all things sports in haar dagelijkse ochtendrubriek om kwart over zes en kwart over acht. Voortaan zal Lies Vandenberghe nog enkel sport verslaan, als nieuw anker bij VTM Nieuws, en als reporter in het veld. Een overstap binnen dezelfde groep, tegelijk niet de meest evidente.

“Voor alle duidelijkheid, ik deed mijn job bij het radionieuws ontzettend graag”, vertelt Vandenberghe. “Maar ik wist dat er tests liepen om sportanker te worden bij VTM, en daartussen zaten ook veel vrouwen. Hoe ik dat wist? Omdat zulke screentests nogal snel circuleren op nieuwsredacties. (lacht) Uiteindelijk vroeg ik Maarten (Breckx, haar man en ook VTM-sportanker, red.) of het een goed idee zou zijn dat ik ook zo’n test deed. Hij verwees me meteen naar de hoofdredacteur, die er even over moest nadenken. Maar ook ikzelf heb getwijfeld, wou ik wel schermgezicht worden? Maar zonder het te proberen, had ik nooit geweten of het iets voor mij zou zijn. Pas anderhalve maand na de proef werd ik uitgenodigd in de studio in Antwerpen. En ik heb geen seconde getwijfeld toen ze me het voorstel deden.”

U bent het eerste vrouwelijke sportanker op VTM. Was het een gerichte zoektocht?

“Nee, er werd gezocht naar een derde anker. Maar omdat de zender nog nooit een vrouwelijk gezicht voor sport heeft gehad, was dat natuurlijk welkom. Bij VRT is er al jaren Catherine Van Eylen, dus waarom wij niet?”

Heeft u haar bestudeerd om in deze nieuwe job te starten?

“Ik ben al lang fan van Catherine Van Eylen. Zij straalt rust en eenvoud uit, eigenschappen die ik persoonlijk belangrijk vind. Ze heeft me trouwens veel succes gewenst. Een collega van De Morgen had ons gevraagd voor een dubbelinterview maar dat vonden we allebei nog niet aan de orde, tenslotte doe ik deze job nog niet. Maar in de marge van die communicatie heeft zij me nog een persoonlijk mailtje gestuurd, waarin ze beschreef hoe mooi deze job wel is. Dat vond ik erg klassevol en hartverwarmend.”

Bent u goed voorbereid?

“Het was de bedoeling dat ik de afgelopen vier weken intens zou proefdraaien, telkens na de ochtendshow bij Q. Maar door de maatregelen rond corona was dat niet helemaal mogelijk, pas vorige week ben ik in de studio kunnen beginnen. Tegelijk denk ik dat je ook niet té veel moet repeteren, dat is ook niet goed. Enfin, dat zeg ik nu tegen mezelf. (lacht) Nieuws maken en vertellen deed ik al, het nieuwe zijn de camera’s, wat het wat technischer maakt. Ik heb van alle ankers tips gekregen, ik heb het volledige sportteam leren kennen, dus ik voel me klaar.”

Het enige waar ik écht stress voor heb, is dat ik mezelf moet schminken Lies Vandenberghe

“Maar het enige waar ik écht stress voor heb, is dat ik mezelf moet schminken. Om verspreiding van het coronavirus te vermijden, moeten alle ankers dat momenteel zelf doen. Ik heb al tutorials zitten bekijken op YouTube, heb gefacetimed met de schminksters die het in spiegelbeeld hebben voorgedaan. Een hele kunst, nu snap ik waarom die mensen er zijn. Geloof me, dat kan ik niet.”

Ook door corona: 2020 wordt niet het grootste sportjaar.

“Maar er blijft sportnieuws, het zijn gewoon andere verhalen. Vorige week belden we in de ochtendshow met basketbalspeelster Ann Wauters. Ik dacht dat zij in zak en as zou zitten, omdat ze afscheid zou nemen op de Olympische Spelen. Maar zij klonk zo optimistisch om ervoor te gaan in 2021, dat vond ik zo cool. De wedstrijden zullen nog even uitblijven, maar de verhalen zijn er. En in deze periode van corona tonen onze sporters zich kwetsbaarder dan ooit. En bereikbaarder!”

Hoe bent u verslingerd geraakt aan sport?

“Ik kom uit Ruddervoorde, een dorp in West-Vlaanderen waar iedereen elkaar kent, maar dat ook sport ademt. Ik herinner me dat drie vierde van de inwoners met de bus naar Feyenoord reed om daar te supporteren voor onze dorpsgenoot Thomas Buffel. Als klein meisje ben ik opgegroeid met de cyclocross, de Superprestige veldrijden in Ruddervoorde waar ik best trots op ben. Maar ik blijf een liefhebber. Ik kijk graag naar sport, ik sport zelf graag. Maarten en ik gaan wel eens weg met de koersfiets, als we een babysit hebben voor ons zoontje Georges. Maar het is niet mijn ambitie om commentator te worden. Dat laat ik momenteel liever over aan de experts op de redactie.”

In de perceptie van de kijker wordt u nu collega van uw man. Is dat lastig?

“Er is maar één anker in het nieuws nodig, dus we gaan elkaar niet veel tegenkomen als je dat bedoelt. De eerste maand zal hij nog wat dubbellopen, om me te begeleiden waar nodig. Maar daarna lossen Jan Dewijngaert, Maarten en ik elkaar af. En daarvoor waren wij al collega’s. De radionieuwsdienst zat tot voor kort pal naast de sportredactie bij VTM in Vilvoorde. We brachten veel sportnieuws in het radionieuws, dus werden er vaak zaken bij elkaar afgetoetst. We werkten dus al samen. En altijd superprofessioneel. Voor ons verandert er niets.”