Lierse-fan die gisteren tijdens bekervoetbal werd gereanimeerd, is overleden

Lierse had rond 22u30 de gelijkmaker gescoord tegen OH Leuven in de Beker van België tot het noodlot toesloeg. Een Lierse-supporter van vooraan in de tachtig was er onwel geworden in de tribunes. Het EHBO-team reageerde attent en begon meteen de supporter te reanimeren. Dat duurde zo’n tien minuten, terwijl de spelers langs de zijlijn toekeken. Uiteindelijk bracht de stadionomroeper het nieuws: de supporter in kwestie is buiten levensgevaar. Hij werd onder luid applaus afgevoerd en overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. “De man was op dat moment bij bewustzijn”, weet politiewoordvoerster Magalie Derboven. Maar later op de avond ging het toch nog mis. “Deze ochtend vernamen we via de familie dat de Lierse supporter die onwel werd gedurende de wedstrijd, jammer genoeg later op de avond overleden is. Veel sterkte aan familie en vrienden!”, klinkt het op de Twitterpagina van Lierse.